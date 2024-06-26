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Можна буде оновити дані про місце проживання. У "Дії" з'явиться ще одна послуга

Середа 26 червня 2024 15:35
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Можна буде оновити дані про місце проживання. У "Дії" з'явиться ще одна послуга Ілюстративне фото: у "Дії" можна буде змінити дані про місце проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці зможуть редагувати дані про своє місце проживання у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Запускаємо на порталі "Дія" нову послугу - онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків", - написав Федоров.

Як зрозуміти, що вам потрібно оновити дані про реєстрацію:

  • помилка при замовленні витягу про місце проживання в "Дії";
  • неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;
  • немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані;
  • неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Також у застосунку можна буде оновити дані про дитину, для неї витяг про реєстрацію потрібен, коли йде в садочок чи школу.

Однак варто зауважити, що це не зміна зареєстрованого місця проживання, це оновлення даних про нього. На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва. З повним переліком територій можна ознайомитись натиснувши ТУТ.

Послуги у "Дії"

Нещодавно на порталі "Дія" запустили комплексну послугу "е-Підприємець", яка має спростити ведення бізнесу. Тепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15-40 хвилин.

Також у застосунку "Дія" тепер доступне посвідчення ветерана. Його можуть отримати не лише військові, а й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.

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