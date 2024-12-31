На порталі "Дія" з'явилась можливість анулювати бронювання: інструкція

Для того, щоб анулювати бронювання:

авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи

виберіть послугу Анулювання бронювання працівників;

подайте заяву з даними про працівників на розбронювання

перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом

очікуйте результат протягом доби - на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Зазначається, що податись на анулювання можна лише раз у місяць. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності - бронювання анулюється автоматично.

Додаткові послуги у "Дії"

Портал й застосунок "Дія" постійно оновлюється та розширює список наявних послуг: