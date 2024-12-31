На порталі "Дія" з'явилась можливість анулювати бронювання: інструкція

На порталі "Дія" запустили можливість анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. Послугою можуть скористатись як керівники, так й уповноважені особи компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".
Для того, щоб анулювати бронювання:
Зазначається, що податись на анулювання можна лише раз у місяць. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності - бронювання анулюється автоматично.
Портал й застосунок "Дія" постійно оновлюється та розширює список наявних послуг:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.