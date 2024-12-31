На портале "Дія" появилась возможность аннулировать бронирование: инструкция

На портале "Дія" запустили возможность аннулирования бронирования для военнообязанных работников. Услугой могут воспользоваться как руководители, так и уполномоченные лица компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
Для того, чтобы аннулировать бронирование:
Отмечается, что податься на аннулирование можно только раз в месяц. В то же время если компания теряет статус критичности - бронирование аннулируется автоматически.
Портал и приложение "Дія" постоянно обновляется и расширяет список имеющихся услуг:
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