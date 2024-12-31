На портале "Дія" появилась возможность аннулировать бронирование: инструкция

Для того, чтобы аннулировать бронирование:

авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица

выберите услугу Аннулирование бронирования работников;

подайте заявление с данными о работниках на разбронирование

проверьте заявление и подпишите его электронной подписью

ожидайте результат в течение суток - на электронной почте и в личном кабинете.

Отмечается, что податься на аннулирование можно только раз в месяц. В то же время если компания теряет статус критичности - бронирование аннулируется автоматически.

Дополнительные услуги в "Дія"

Портал и приложение "Дія" постоянно обновляется и расширяет список имеющихся услуг: