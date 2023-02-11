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На портале "Дія" упростили процесс усыновления ребенка, добавили новые услуги

Новина українською →
Суббота 11 февраля 2023 14:36
На портале "Дія" упростили процесс усыновления ребенка, добавили новые услуги Фото: на портале Дія упростили процесс усыновления ребенка, добавили новые услуги (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На портале "Дія" стали доступны пять новых услуг, которые упрощают и ускоряют процесс усыновления ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

"Раньше потенциальные родители должны месяцами собирать необходимые документы и справки по разным инстанциям, стоять в очередях, обращаться в службу по делам детей и заполнять заявления вручную. А сам процесс усыновления или установления опеки мог длиться годами", - пишет пресс-служба.

На портале "Дія" добавили новые услуги по усыновлению, которые ускорят этот процесс:

  • Усыновление: продолжение кандидатства. Услуга доступна для украинцев, которые имеют статус кандидата в усыновители. Она позволяет продлить статус кандидата в усыновители;
  • Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом. Услуга полезна для тех, кто хочет взять ребенка в семью, или же людей, желающих создать детский дом семейного типа. В таком случае ребенок сохраняет статус сироты, а родители получают поддержку от государства для ухода за несовершеннолетним;
  • Стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей. Услуга полезна для тех, кто заключает брак с партнером и уже имеет статус усыновителя.
  • Опека, попечительство над ребенком: регистрация кандидатом. Услуга актуальна для родственников осиротевших детей, которые хотят стать их законными опекунами или попечителями. За ребенком сохраняется статус сироты, а опекун становится официальным представителем ребенка до его совершеннолетия.
  • Усыновление: снятие с учета. Услуга полезна для украинцев со статусом кандидата в усыновители, которые не стали родителями и решили не брать на воспитание осиротевшего ребенка.

Как воспользоваться одной из услуг:

  • необходимо авторизоваться на портале с помощью электронной подписи;
  • выбрать необходимую услугу;
  • заполнить данные об адресе проживания, семейное положение, мужа или жену и детей, которых хотите усыновить;
  • дождаться получения данных из реестра;
  • подгрузить необходимые документы;
  • подписать заявление е-подписью и ожидать его обработки.

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