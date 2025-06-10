Портал ПФУ тимчасово не працює: коли відновлять доступ

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що ПФУ почав фінансування пенсій за поточний місяць.

У фонді уточнювали, що на пенсійні виплати через "Укрпошту" спрямовано 0,7 млрд гривень. Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 червня.

Також раніше в ПФУ назвали умову виходу на пенсію в 60 років. Це можливо, якщо людина працювала у шкідливих умовах не менше 10 років.

Для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, підприємство має видати спеціальну довідку.

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