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На пенсію можна вийти раніше 60 років: ПФУ назвав умову

Україна, Четвер 05 червня 2025 18:30
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На пенсію можна вийти раніше 60 років: ПФУ назвав умову Фото: На пенсію можна вийти раніше (facebook.com.ukrposhta)
Автор: Олександр Білоус

Робота у шкідливих умовах дає право на дострокову пенсію. Щоб вийти на пенсію раніше 60 років, потрібна довідка підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду ПФУ.

Як зазначили у ПФУ, наявність стажу роботи у шкідливих умовах тривалістю 10 років та страхового стажу не менше 25 років дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах після досягнення 55-річного віку.

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники.

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.

"Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена, зокрема, тим, що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці", - пояснили у ПФУ.

Пенсіонери в Україні

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні на 1 квітня 2025 року становила 10,3 млн осіб.

Розподіл пенсіонерів на 1 квітня 2025 року за видами призначених виплат був таким:

  • за віком - 72,50%
  • за інвалідністю - 15,24%
  • у разі втрати годувальника - 6,61%
  • за вислугу років - 5,08%
  • соціальні пенсії - 0,53%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.

Детальніше про те, хто має право на дострокову пенсію, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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