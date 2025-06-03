ПФУ почав фінансування пенсій за червень: кому виплатять надбавку за три місяці

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за червень 2025 року. На пенсійні виплати 2 червня спрямовано перші гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

За даними пресслужби, на пенсійні виплати через "Укрпошту" спрямовано 0,7 млрд гривень.

Виплати працюючим пенсіонерам

У червні Пенсійний фонд виплатить додаткові суми працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій проводитиметься з урахуванням доплати за квітень і травень. Це пов'язано з термінами подання звітності щодо зарплат.

За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде здійснено для 629 тис. працюючих пенсіонерів.

Дані минулого року свідчать, що підвищення після перерахунку буде мінімальним (у 2024 році розмір підвищення з урахуванням тільки страхового стажу становив 86,24 гривні, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати - 168,65 гривні).

Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий. За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 862,86 гривень.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

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