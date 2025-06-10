Портал ПФУ временно не работает: когда восстановят доступ

Выплата пенсий в Украине

Напомним, 3 июня стало известно, что ПФУ начал финансирование пенсий за текущий месяц.

В фонде уточняли, что на пенсионные выплаты через "Укрпочту" направлено 0,7 млрд гривен. Выплата пенсий проводится с 4 по 25 июня.

Также ранее в ПФУ назвали условие выхода на пенсию в 60 лет. Это возможно, если человек работал во вредных условиях не менее 10 лет.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, предприятие должно выдать специальную справку.

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