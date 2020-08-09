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В порт Южный зашел сухогруз с 11 моряками, зараженными COVID-19

Украина, Одесса, Воскресенье 09 августа 2020 01:48
В порт Южный зашел сухогруз с 11 моряками, зараженными COVID-19
Фото: сухогруз PATRA (MarineTraffic)
Автор: Артур Родивилов

Инфекцию при тестировании подтвердили у 11 из 22 членов экипажа

На сухогрузе PATRA, который зашел в порт Южный в Одесской области, зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Судно ходит под флагом Греции и прибыло из египетского порта Эль-Дехейла.

Об этом сообщил директор Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте Николай Голубятников, передает "Думская".

Когда сухогруз стоял на рейде, стало известно, что "несколько человек имеют признаки ОРВИ". После этого на борт PATRA поднялись сотрудники санитарно-эпидемеологической службы, они провели медосмотр моряков и взяли у них материал для теста на COVID-19.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у 11 членов экипажа из 22.

По данным издания, моряки застрахованы, поэтому они будут помещены в одно из лечебных учреждений города Южный. На судно, где проведут дезинфекцию, должен прибыть сменный экипаж.

Напомним, на флагмане украинских Военно-морских Сил - фрегате F-130 "Гетьман Сагайдачний" выявлен заболевший коронавирусом. Моряков отправили на карантин.

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