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У порт Південний зайшов суховантаж з 11 моряками, зараженими COVID-19

Україна, Одеса, Неділя 09 серпня 2020 01:48
У порт Південний зайшов суховантаж з 11 моряками, зараженими COVID-19
Фото: суховантаж PATRA (MarineTraffic)
Автор: Артур Родивилов

Інфекцію при тестуванні підтвердили у 11 з 22 членів екіпажу

На суховантажі PATRA, який зайшов в порт Південний в Одеській області, зафіксовано спалах коронавірусної інфекції. Судно ходить під прапором Греції і прибуло з єгипетського порту Ель-Дехейла.

Про це повідомив директор Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті Микола Голубятніков, передає "Думська".

Коли суховантаж стояв на рейді, стало відомо, що "кілька осіб мають ознаки ГРВІ". Після цього на борт PATRA піднялися співробітники санітарно-епідемеологічної служби, вони провели медогляд моряків і взяли у них матеріал для тесту на COVID-19.

Коронавірусну інфекцію підтвердили у 11 членів екіпажу з 22.

За даними видання, моряки застраховані, тому вони будуть поміщені в одну з лікувальних установ міста Южний. На судно, де проведуть дезінфекцію, має прибути змінний екіпаж.

Нагадаємо, на флагмані українських Військово-морських Сил - фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" виявлено хворого коронавірусом. Моряків відправили на карантин.

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