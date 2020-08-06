На фрегате "Гетьман Сагайдачний" выявили коронавирус

Фото: фрегат (dumskaya.net)

Моряков отправили на карантин

На флагмане украинских Военно-морских Сил - фрегате F-130 "Гетьман Сагайдачний" выявлен заболевший коронавирусом. Моряков отправили на карантин.

Об этом сообщает издание "Думская".

Отмечается, что около 30 моряков сейчас размещены в ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Олександр Охрименко".

Напомним, по состоянию на 6 августа в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1 318 человек.

Отметим, с понедельника карантин могут усилить в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, пока они находятся в зеленой зоне.

Ранее сообщалось, что по состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев.