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На фрегате "Гетьман Сагайдачний" выявили коронавирус

Одесса, Четверг 06 августа 2020 10:18
На фрегате "Гетьман Сагайдачний" выявили коронавирус
Фото: фрегат (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Моряков отправили на карантин

На флагмане украинских Военно-морских Сил - фрегате F-130 "Гетьман Сагайдачний" выявлен заболевший коронавирусом. Моряков отправили на карантин.

Об этом сообщает издание "Думская".

Отмечается, что около 30 моряков сейчас размещены в ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Олександр Охрименко".

Напомним, по состоянию на 6 августа в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1 318 человек.

Отметим, с понедельника карантин могут усилить в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, пока они находятся в зеленой зоне.

Ранее сообщалось, что по состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев.

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