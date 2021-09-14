В порт Одессы с дружественным визитом зашел катер береговой охраны Турции

Катер "Балаклава" украинской Морской охраны встретил турецкое судно на подходе к территориальному морю Украины и сопроводил гостей до практической гавани Одесского морпорта. Турецкий катер будет находиться в Одессе до 16 сентября.

"Морские пограничники Турции пообщаются с коллегами на профессиональные тематики. Также программой визита предусмотрено и неофициальное общение и посещение культурно-исторических мест. Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений", - заявили в ГПСУ.

В августе с таким дружеским визитом в Турции находился флагман Морской охраны Украины "Григорий Куропятников". Он находился в порту Стамбула.

Фото: турецкий пограничный катер прибыл с визитом в Одессу (dpsu.gov.ua)