В порт Одеси з дружнім візитом зайшов катер берегової охорони Туреччини

Катер "Балаклава" української Морської охорони зустрів турецьке судно на підході до територіального моря України та супроводив гостей до практичної гавані Одеського морпорту. Турецький катер перебуватиме в Одесі до 16 вересня.

"Морські прикордонники Туреччини поспілкуються з колегами на професійні тематики. Також програмою візиту передбачено й неофіційне спілкування та відвідування культурно-історичних місць. Такі зустрічі сприяють зміцненню міжнародних дружніх стосунків", - заявили в ДПСУ.

У серпні з таким дружнім візитом в Туреччині перебував флагман Морської охорони України "Григорій Куроп’ятников". Він перебував у порту Стамбула.

Фото: турецький прикордонний катер прибув з візитом в Одесу (dpsu.gov.ua)