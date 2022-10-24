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"Порше" підшукав нового партнера у Формулі-1 після зриву контракту з "Ред Буллом"

Фото: Алекс Албон і "Вільямс" можуть отримати "німецькі" гроші (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорців

Впритул до підписання угоди про співпрацю підійшли німецька компанія "Порше" та легендарна стайня Формули-1 "Вільямс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ziggo Sport Totaal.

Перемовини між сторонами щодо кооперації вийшли на фінішну пряму. Офіційне оголошення про співпрацю нібито станеться вже на Гран-прі Мексики (28-30 жовтня).

"Порше" купить 50% акцій "Вільямс" та почне постачати британській команді двигуни з 2026 року. Боси німецької компанії, що входить до концерну Volkswagen, не відмовилися від намірів приєднатися до Формули-1. Раніше вони готувалися придбати половину "Ред Булла", але австрійці вийшли з перемовин, побоюючись втрати впливу на процеси в стайні.

"Вільямс" у нинішньому сезоні продовжив використання двигунів "Мерседес". Співпраця з цим виробником триває від 2014-го. Раніше британська стайня співпрацювала з "Рено", "Косвортом", "Тойотою", BMW, "Хондою", "Фордом" та іншими.

У Формулі-1 "Вільямс" дебютував у сезоні-1977. Востаннє пілот британської команди став чемпіоном світу 25 років тому, коли перший і єдиний титул у кар'єрі завоював канадець Жак Вільньов.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Штатах із другої стартової позиції.

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Формула-1Porsche