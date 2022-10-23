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Ферстаппен вирвав у Хемілтона перемогу на Гран-прі США

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Остін, Неділя 23 жовтня 2022 23:53
Ферстаппен вирвав у Хемілтона перемогу на Гран-прі США Фото: Гонка в Остіні була багато на події (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена завершився етап Королівських автоперегонів у штаті Техас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції Ферстаппен випередив Сайнса з "Феррарі", який стартував із поула. Та біди іспанця на цьому не закінчилися – він намагався контратакувати нідерландця, але в болід Скудерії на повній швидкості в'їхав "Мерседес" Расселла та закінчив гонку Сайнса.

Тим часом від хаосу на старті виграли інші. Зокрема, інший пілот "Феррарі" – Леклер – піднявся на 9-те місце, а ветеран Феттель ("Астон Мартін") пробився у топ-5. Нові зміни в очковій зоні були пов'язані з ранньою хвилею піт-стопів для пілотів другого ешелону в районі 10-го кола.

А ось виліт Боттаса в гравій на 18-му колі з виїздом сейфтікара подарував "безкоштовний" піт Леклеру. Автомобіль безпеки зібрав пелотон за собою, нівелювавши всі відриви. Топ-6 на цей момент складалася з Ферстаппена, Хемілтона, Переса, Леклера, Расселла та Феттеля.

На рестарті позиції у групі лідерів не змінилися. Та довго їхати в гоночному темпі не довелося – на 22-му колі Алонсо влетів у Стролла на прямій та спричинив нову появу сейфтікара з розльотом великої кількості дрібних деталей по траєкторії.

Після відновлення перегонів єдиною зміною серед лідерів став об'їзд Леклером Переса в боротьбі за третє місце. А найцікавіше розпочалося на 36-му колі – Ферстаппену не змогли швидко замінити гуму, тож він після піт-стопу опинився не тільки за Хемілтоном, а й за Леклером.

І хай із пілотом "Феррарі" нідерландець упорався за якихось три кола, то наздогнати 7-разового чемпіона світу виявилося складніше. До зони DRS Ферстаппен підібрався аж на 49-му колі. Щоправда, перша ж спроба пілота "Ред Булла" обійти Хемілтона стала вдалою.

Зрештою, чинний чемпіон зумів зберегти свою позицію від посягань британця. До них на подіумі приєднався Леклер. Доповнили топ-10 Перес, Расселл, Норріс, Алонсо, Феттель, Магнуссен і Цунода.

Класифікація Гран-прі США-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюїс Хемілтон (+5.023)
  3. Шарль Леклер (+7.501)

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