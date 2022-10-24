"Порше" подыскал нового партнера в Формуле-1 после срыва контракта с "Ред Буллом"

Переговоры между сторонами относительно кооперации вышли на финишную прямую. Официальное объявление о сотрудничестве якобы произойдет уже на Гран-при Мексики (28-30 октября).

"Порше" купит 50% акций "Уильямса" и начнет поставлять британской команде двигатели с 2026 года. Боссы немецкой компании, входящей в концерн Volkswagen, не отказались от намерений присоединиться к Формуле-1. Ранее они готовились приобрести половину "Ред Булла", но австрийцы вышли из переговоров, опасаясь потери влияния на процессы в конюшне.

"Уильямс" в нынешнем сезоне продолжил использование двигателей "Мерседес". Сотрудничество с этим производителем продолжается с 2014-го. Ранее британская конюшня сотрудничала с "Рено", "Косуортом", "Тойотой", BMW, "Хондой", "Фордом" и другими.

В Формуле-1 "Уильямс" дебютировал в сезоне-1977. В последний раз пилот британской команды стал чемпионом мира 25 лет назад, когда первый и единственный титул в карьере завоевал канадец Жак Вильнев.