"Порше" завершил переговоры о покупке половины команды "Ред Булл": известны результаты

Немецкая компания "Порше" не сумела договориться о старте сотрудничества с конюшней Формулы-1 "Ред Булл" начиная с сезона-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт автопроизводителя .

Переговоры между сторонами завершились безрезультатно. Сделка о кооперации компаний сорвалась.

"Предполагалось, что партнерство станет равноправным и будет касаться не только двигателей, но и команды. Достичь этого не удалось", – говорится в заявлении "Порше".

Немецкий автопроизводитель планировал выкупить 50% гоночной команды "Ред Булл" и производить для конюшни двигатели. До конца сезона-2025 силовыми установками "красных быков" занимаются японцы из "Хонды", которая в последнее время начала намекать на возможность продолжения сотрудничества.

"Порше" входит в концерн Volkswagen, который весной позволил своим маркам присоединиться к Формуле-1. Пока шли переговоры с "Ред Буллом", Audi договорился с "Заубером" о приходе в чемпионат в 2026 году. "Порше" пока не отказался от намерений тогда же присоединиться к F1.