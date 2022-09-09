"Порше" завершил переговоры о покупке половины команды "Ред Булл": известны результаты
Немецкая компания "Порше" не сумела договориться о старте сотрудничества с конюшней Формулы-1 "Ред Булл" начиная с сезона-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт автопроизводителя.
Переговоры между сторонами завершились безрезультатно. Сделка о кооперации компаний сорвалась.
"Предполагалось, что партнерство станет равноправным и будет касаться не только двигателей, но и команды. Достичь этого не удалось", – говорится в заявлении "Порше".
Немецкий автопроизводитель планировал выкупить 50% гоночной команды "Ред Булл" и производить для конюшни двигатели. До конца сезона-2025 силовыми установками "красных быков" занимаются японцы из "Хонды", которая в последнее время начала намекать на возможность продолжения сотрудничества.
"Порше" входит в концерн Volkswagen, который весной позволил своим маркам присоединиться к Формуле-1. Пока шли переговоры с "Ред Буллом", Audi договорился с "Заубером" о приходе в чемпионат в 2026 году. "Порше" пока не отказался от намерений тогда же присоединиться к F1.
In the course of the last few months, #Porsche AG and Red Bull GmbH have held talks on the possibility of Porsche’s entry into Formula 1. The two companies have now jointly come to the conclusion that these talks will no longer be continued. More: https://t.co/ZtOfoYr7U4 pic.twitter.com/1XCKaLbPfk— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) September 9, 2022
К слову, накануне пилоты "Феррари" представили специальные шлемы к Гран-при Италии-2022.
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