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Porsche перенесет реальные автомобильные дороги в видеоигры

Автор: Сергей Пышкин

Немецкий производитель автомобилей Porsche разрабатывает уникальное приложение со швейцарским стартапом Way Ahead Technologies. Оно поможет перенести реальные автомобильные дороги в видеоигры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Porsche.

Приложение получило название Virtual Roads. Благодаря ему, любую дорогу можно превратить в виртуально гоночную трассу за короткий промежуток времени.

Как это работает?

Чтобы добавить дорогу в видеоигру, компания записывает маршрут на смартфон. После этого приложение автоматически переносит его в виртуальный мир.

Отмечается, что технология справляется с этим заданием в сотню раз быстрее, чем традиционное оцифровывание с использованием лазера. Более того, искусственный интеллект захватывает также и окружающие объекты, которые встречаются "по пути", игнорируя при этом других участников дорожного движения в целях их безопасности.

Для передачи реалистичности используется оборудованный тренажер, который имитирует вибрации из-за, к примеру, неровностей асфальтного покрытия.

"Топография - это то, что делает маршрут особенно привлекательным, независимо от того, является ли он уникальным альпийским перевалом или легендарной прибрежной дорогой. Мы хотим вызвать эти прекрасные воспоминания с помощью гораздо более простого процесса оцифровки, который позволит любому вводить машину в виртуальном маршруте”, - сообщает директор по маркетингу Porsche Роберт Адер.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Германии использовали искусственный интеллект для улучшения движения транспорта путем управления работы светофоров.

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PorscheИскусственный интеллект