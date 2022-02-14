Porsche перенесе реальні автомобільні дороги у відеоігри

Німецький виробник автомобілів Porsche розробляє унікальний додаток зі швейцарським стартапом Way Ahead Technologies. Він допоможе перенести реальні автомобільні дороги у відеоігри.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Porsche.
Додаток отримав назву Virtual Roads. Завдяки йому, будь-яку дорогу можна перетворити на віртуально гоночну трасу за короткий проміжок часу.
Щоб додати дорогу до відеоігор, компанія записує маршрут на смартфон. Після цього додаток автоматично переносить його у віртуальний світ.
Відзначається, що технологія справляється з цим завданням в сотню разів швидше, ніж традиційне оцифровування з використанням лазера. Більш того, штучний інтелект захоплює також і навколишні об'єкти, які зустрічаються "по дорозі", ігноруючи при цьому інших учасників дорожнього руху з метою їх безпеки.
Для передачі реалістичності використовується обладнаний тренажер, який імітує вібрації через, наприклад, нерівності асфальтного покриття.
"Топографія - це те, що робить маршрут особливо привабливим, незалежно від того, чи є він унікальним альпійським перевалом або легендарною прибережною дорогою. Ми хочемо викликати ці прекрасні спогади за допомогою набагато простішого процесу цифрування, який дозволить будь-кому водити машину в віртуальному маршруті", - повідомляє директор з маркетингу Porsche Роберт Адер.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у Німеччині використовували штучний інтелект для поліпшення руху транспорту шляхом управління роботи світлофорів.