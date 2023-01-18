На порозі банкрутства? Twitter виставила на аукціон "пташку" та офісні меблі

Як зазначає видання, Twitter виставив на онлайн-аукціон сотні предметів зі штаб-квартири в Сан-Франциско. Вартість лотів становить від 11 тисяч доларів за відому брендову "пташку" до канцелярського приладдя та офісних шухлядок за 60 доларів.

Такий суцільний розпродаж, за даними BBC, відбувається в той момент, коли новий власник Ілон Маск скоротив Twitter після того, як минулого року він купив компанію за 44 млрд доларів. З моменту вступу на посаду наприкінці торішнього жовтня Маск звільнив близько половини з 7500 співробітників компанії. Він також скасував багато пільг Twitter, наприклад безкоштовне харчування. На продаж навіть виставлені кухонні прилади - кілька еспресо-машин високого класу La Marzocco і фонтанчик для газованих напоїв з дозатором льоду.

Сам Маск писав у Twitter у листопаді, що компанія спостерігала "значне падіння доходу" після відходу кількох рекламодавців. Він також попередив, що компанія може збанкрутувати. У результаті новий глава компанії ухвалив рішення про ліквідацію низки регіональних представництв компанії по всьому світу.

Проте Нік Дав, представник Heritage Global Partners, що адмініструє аукціон, сказав, що цей онлайн-аукціон не має нічого спільного з компенсацією витрат на покупку Twitter вартістю 44 млрд доларів.