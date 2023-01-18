На пороге банкротства? Twitter выставила на аукцион "птичку" и офисную мебель

Как отмечает издание, Twitter выставил на онлайн-аукцион сотни предметов из штаб-квартиры в Сан-Франциско. Стоимость лотов составляет от 11 тысяч долларов за известную брендовую "птичку" до канцелярских принадлежностей и офисных ящичков за 60 долларов.

Такая сплошная распродажа, по данным BBC, происходит в тот момент, когда новый владелец Илон Маск сократил Twitter после того, как в прошлом году он купил компанию за 44 млрд долларов. С момента вступления в должность в конце прошлогоднего октября Маск уволил около половины из 7500 сотрудников компании. Он также отменил многие льготы Twitter, например бесплатное питание. На продажу даже выставлены кухонные приборы - несколько эспрессо-машин высокого класса La Marzocco и фонтанчик для газированных напитков с дозатором льда.

Сам Маск писал в Twitter в ноябре, что компания наблюдала "значительное падение дохода" после ухода нескольких рекламодателей. Он также предупредил, что компания может обанкротиться. В результате новый глава компании принял решение о ликвидации ряда региональных представительств компании по всему миру.

Однако Ник Дав, представитель компании Heritage Global Partners, которая администрирует аукцион, сказал, что этот онлайн-аукцион не имеет ничего общего с компенсацией расходов на покупку Twitter стоимостью 44 млрд долларов.