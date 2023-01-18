На пороге банкротства? Twitter выставила на аукцион "птичку" и офисную мебель

Компания Twitter выставила на аукцион брендовый логотип-"птичку", офисную мебель, типографское оборудование, звукоизоляционные кабины для конференций и дизайнерские диваны, и даже наборы маленьких ящичков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
Как отмечает издание, Twitter выставил на онлайн-аукцион сотни предметов из штаб-квартиры в Сан-Франциско. Стоимость лотов составляет от 11 тысяч долларов за известную брендовую "птичку" до канцелярских принадлежностей и офисных ящичков за 60 долларов.
Такая сплошная распродажа, по данным BBC, происходит в тот момент, когда новый владелец Илон Маск сократил Twitter после того, как в прошлом году он купил компанию за 44 млрд долларов. С момента вступления в должность в конце прошлогоднего октября Маск уволил около половины из 7500 сотрудников компании. Он также отменил многие льготы Twitter, например бесплатное питание. На продажу даже выставлены кухонные приборы - несколько эспрессо-машин высокого класса La Marzocco и фонтанчик для газированных напитков с дозатором льда.
Сам Маск писал в Twitter в ноябре, что компания наблюдала "значительное падение дохода" после ухода нескольких рекламодателей. Он также предупредил, что компания может обанкротиться. В результате новый глава компании принял решение о ликвидации ряда региональных представительств компании по всему миру.
Однако Ник Дав, представитель компании Heritage Global Partners, которая администрирует аукцион, сказал, что этот онлайн-аукцион не имеет ничего общего с компенсацией расходов на покупку Twitter стоимостью 44 млрд долларов.
В конце декабря 2022 года РБК-Украина сообщало, что, по словам Илона Маска, Twitter пока не угрожает неизбежное банкротство - над расходами компании установили контроль.
Позже, в начале января 2023 года, мы писали, что соцсеть Twitter заявила, что начнет разрешать запрещенную с 2019 года политическую рекламу, чтобы "способствовать публичной дискуссии на важные темы".
Ранее мы писали, почему Илон Маск за последние месяцы потерял более 200 млрд долларов.
Напомним, изобретатель пообещал уйти с должности гендиректора Twitter, как только найдет себе должную замену.
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