ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На пороге банкротства? Twitter выставила на аукцион "птичку" и офисную мебель

Новина українською →
США, Среда 18 января 2023 20:56
На пороге банкротства? Twitter выставила на аукцион "птичку" и офисную мебель Фото: брендовая "птичка" Twitter продается на аукционе (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Компания Twitter выставила на аукцион брендовый логотип-"птичку", офисную мебель, типографское оборудование, звукоизоляционные кабины для конференций и дизайнерские диваны, и даже наборы маленьких ящичков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Как отмечает издание, Twitter выставил на онлайн-аукцион сотни предметов из штаб-квартиры в Сан-Франциско. Стоимость лотов составляет от 11 тысяч долларов за известную брендовую "птичку" до канцелярских принадлежностей и офисных ящичков за 60 долларов.

Такая сплошная распродажа, по данным BBC, происходит в тот момент, когда новый владелец Илон Маск сократил Twitter после того, как в прошлом году он купил компанию за 44 млрд долларов. С момента вступления в должность в конце прошлогоднего октября Маск уволил около половины из 7500 сотрудников компании. Он также отменил многие льготы Twitter, например бесплатное питание. На продажу даже выставлены кухонные приборы - несколько эспрессо-машин высокого класса La Marzocco и фонтанчик для газированных напитков с дозатором льда.

Сам Маск писал в Twitter в ноябре, что компания наблюдала "значительное падение дохода" после ухода нескольких рекламодателей. Он также предупредил, что компания может обанкротиться. В результате новый глава компании принял решение о ликвидации ряда региональных представительств компании по всему миру.

Однако Ник Дав, представитель компании Heritage Global Partners, которая администрирует аукцион, сказал, что этот онлайн-аукцион не имеет ничего общего с компенсацией расходов на покупку Twitter стоимостью 44 млрд долларов.

В конце декабря 2022 года РБК-Украина сообщало, что, по словам Илона Маска, Twitter пока не угрожает неизбежное банкротство - над расходами компании установили контроль.

Позже, в начале января 2023 года, мы писали, что соцсеть Twitter заявила, что начнет разрешать запрещенную с 2019 года политическую рекламу, чтобы "способствовать публичной дискуссии на важные темы".

Ранее мы писали, почему Илон Маск за последние месяцы потерял более 200 млрд долларов.

Напомним, изобретатель пообещал уйти с должности гендиректора Twitter, как только найдет себе должную замену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
"Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД
Юлия Акимовакорреспондент "Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД