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"Порожні обіцянки": Столтенберг розкритикував спільну заяву Росії та Китаю про деескалацію

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Середа 05 квітня 2023 19:08
"Порожні обіцянки": Столтенберг розкритикував спільну заяву Росії та Китаю про деескалацію Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Спільна заява Росії та Китаю щодо необхідності деескалації навколо війни в Україні, є звичайною порожньою обіцянкою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як відзначив Столтенберг, заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, продемонструвала, що спільна заява Москви та Пекіну щодо деескалації війни, є лише "порожніми обіцянками".

Зазначається, що після переговорів між Путіним і його китайським колегою Сі Цзіньпіном, які відбулись минулого місяця, обидві країни заявили про необхідність припинити дії, які ще більше розпалюють війну в Україні.

Вже через декілька днів Путін заявив про намір розташувати ядерну зброю на території Білорусі.

За словами генерального секретаря, такі заяви щодо деескалації є "порожніми обіцянками, і що нам потрібно уважно стежити за тим, що робить Росія". Він зазначив, що Москва все більше стає залежнішою від Китаю, частково через міжнародні санкції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Інституті вивчення війни пояснили для чого Росія знову почала погрожувати ядерною зброєю.

Як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, Росія може застосувати ядерну зброю лише в тому випадку, якщо Китай дозволить це зробити Кремлю.

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