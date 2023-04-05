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"Пустые обещания": Столтенберг раскритиковал совместное заявление России и Китая о деэскалации

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Среда 05 апреля 2023 19:08
"Пустые обещания": Столтенберг раскритиковал совместное заявление России и Китая о деэскалации Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Совместное заявление России и Китая о необходимости деэскалации вокруг войны в Украине, является обычным пустым обещанием.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметил Столтенберг, заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, продемонстрировало, что совместное заявление Москвы и Пекина о деэскалации войны является лишь "пустыми обещаниями".

Отмечается, что после переговоров между Путиным и его китайским коллегой Си Цзиньпином, которые состоялись в прошлом месяце, обе страны заявили о необходимости прекратить действия, которые еще больше разжигают войну в Украине.

Уже через несколько дней Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

По словам генерального секретаря, такие заявления о деэскалации являются "пустыми обещаниями, и что нам нужно внимательно следить за тем, что делает Россия". Он отметил, что Москва все больше становится зависимой от Китая, частично из-за международных санкций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Институте изучения войны объяснили для чего Россия снова начала угрожать ядерным оружием.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если Китай позволит это сделать Кремлю.

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