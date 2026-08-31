Порожнє й обгоріле російське судно прибило до берегів Туреччини (фото)

Як судно опинилося біля Туреччини

Судно під російським прапором дрейфувало у бік узбережжя після атаки поблизу Новоросійська, поки не сіло на мілину неподалік пляжу Аладжали в Шиле.

Місцеві мешканці, які помітили, що судно наближається до берега, повідомили про це берегову охорону.

Що виявили рятувальники

Прибулі на місце команди берегової охорони вжили заходів безпеки в районі, де сіло на мілину судно, і розпочали огляд. Капітанський місток судна виявився обгорілим і сильно пошкодженим.

Фото: російське судно прибилось до берегів Туреччини (dha.com.tr)

Екіпаж, як з'ясувалося, покинув судно рятувальними шлюпками одразу після атаки. Судно, яке сіло на мілину, зняли на відео з повітря.