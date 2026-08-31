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Пустое и обгоревшее российское судно прибило к берегам Турции (фото)

03:46 31.08.2026 Пн
2 мин
Капитанский мостик судна оказался обгоревшим и сильно поврежденным
aimg Екатерина Коваль
Фото: российское судно "Омский-107" в Турции (dha.com.tr)

Российское грузовое судно "Омский-107" длиной 108 метров, атакованное неподалеку от порта Новороссийск, отнесло течением к берегам турецкого Шиле, где оно село на мель. Экипаж покинул судно спасательными шлюпками сразу после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство DHA.

Как судно оказалось возле Турции

Судно под российским флагом дрейфовало в сторону побережья после атаки вблизи Новороссийска, пока не село на мель недалеко от пляжа Аладжалы в Шиле.

Местные жители, заметившие, что судно близится к берегу, сообщили об этом береговой охране.

Что обнаружили спасатели

Прибывшие на место команды береговой охраны приняли меры безопасности в районе, где сели на мель судно, и приступили к осмотру. Капитанский мостик судна оказался обгоревшим и сильно поврежденным.

Фото: российское судно прибилось к берегам Турции (dha.com.tr)

Экипаж, как выяснилось, покинул судно спасательными шлюпками сразу после атаки. Севшее на мель судно сняли на видео с воздуха.

Новороссийск уже не раз становился целью масштабных украинских ударов. Еще 12 августа в городе объявили чрезвычайную ситуацию после того, как Силы обороны нанесли удары по военно-морской базе РФ - последнему крупному опорному пункту российского флота на Черном море.

По словам президента Владимира Зеленского, это была уникальная операция на расстоянии более 300 км от линии фронта с использованием реактивных дронов "Паляница", ракет "Нептун" и морских безэкипажных систем.

Впоследствии стало известно, что зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки.

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