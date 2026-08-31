Пустое и обгоревшее российское судно прибило к берегам Турции (фото)

Как судно оказалось возле Турции

Судно под российским флагом дрейфовало в сторону побережья после атаки вблизи Новороссийска, пока не село на мель недалеко от пляжа Аладжалы в Шиле.

Местные жители, заметившие, что судно близится к берегу, сообщили об этом береговой охране.

Что обнаружили спасатели

Прибывшие на место команды береговой охраны приняли меры безопасности в районе, где сели на мель судно, и приступили к осмотру. Капитанский мостик судна оказался обгоревшим и сильно поврежденным.

Фото: российское судно прибилось к берегам Турции (dha.com.tr)

Экипаж, как выяснилось, покинул судно спасательными шлюпками сразу после атаки. Севшее на мель судно сняли на видео с воздуха.