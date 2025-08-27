Атаки на нафтопровід "Дружба": Порошенка розкритикували через заяви

При цьому, за його словами, політик замовчує факт, що саме за часів його президентства цією трубою глава Кремля Володимир Путін качав російську нафту та заробив 36 млрд доларів для подальшого вторгнення в Україну.

Він зазначив, що за підрахунками самого Порошенка, після зупинки "Дружби", Росія щодня втрачає близько 20 млн доларів.

"Виходить, що за 5 років каденції Порошенка згідно ж його математики, Путін заробив 36 млрд доларів. Уявіть розмір цифри!" - підкреслив він.

Крім того, Яковлев нагадав і про скандальну історію з так званою "трубою Медведчука" - нафтопроводом "Самара - Західний напрямок".

Він навів дані ЗМІ, згідно з якими, у часи президентства Порошенка цей нафтопровід був фактично відданий Путіним Порошенку в обмін на збереження його заводу в окупованому Криму. Саме через ці обставини проти екс-президента відкрито та ведеться кримінальне провадження.

"Тому, коли Петро Олексійович наступного разу спробує використовувати успіхи Сил оборони, йому варто пригадати, як він допоміг Путіну підготувати російську армію до війни проти України", - резюмував військовий.