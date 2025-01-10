Порошенко має понести відповідальність за незаконно відчужений нафтопровід, - експерт

Народний депутат Петро Порошенко, перед тим як ініціювати зупинку транзиту російської нафти через Україну, має понести кримінальну відповідальність за незаконно відчужений раніше в України нафтопровід.

"Порошенко вимагає зупинити транзит Роснафти, хоча сам ще не відповів за нафтопродуктопровід, який разом з Медведчуком і росіянами віджали в України. Лідер "Євросолідарності" змусив усю свою фракцію у Верховній Раді зареєструвати проєкт закону про заборону транзиту російської нафти Україною під час воєнного стану», - заявив Олещук.

За інформацією яку наводить Олещук, цитуючи публікацію видання "Дзеркало тижня» Порошенко з Медведчуком підозрюють у тому, що вони незаконно привласнили нафтопровід "Самара-Західний напрямок" (т.зв. "труба Медведчука") у 2016 році. Тоді за словами журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, труба була своєрідним бартером.

"Як розповідав сам Медведчук, у схемі "труби" була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з на той час президента Порошенка і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему. За даними з відкритих джерел труба обійшлась Порошенкові всього $23 млн і за рік заробляла 42 млн доларів. Якщо помножити на 5 років, поки труба перебувала у його власності, Петро Олексійович заробив, а Україна, відповідно, понесла збитків на $210 мільйонів", - додав Олещук.

Нагадаємо, у 2023 році Верховний суд визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", забравши її у Порошенка та Медведчука.

Також, як писало РБК-Україна, у липні 2024 року Медведчук отримав підозру одразу за чотирма статтями у справі нафтопроводу "Самара - Західний напрямок". Те ж стосується його спільників.