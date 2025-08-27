При этом, по его словам, политик умалчивает факт, что именно во времена его президентства по этой трубе глава Кремля Владимир Путин качал российскую нефть и заработал 36 млрд долларов для дальнейшего вторжения в Украину.

Он отметил, что по подсчетам самого Порошенко, после остановки "Дружбы", Россия ежедневно теряет около 20 млн долларов.

"Получается, что за 5 лет каденции Порошенко согласно же его математики, Путин заработал 36 млрд долларов. Представьте размер цифры!" - подчеркнул он.

Кроме того, Яковлев напомнил и о скандальной истории с так называемой "трубой Медведчука" - нефтепроводом "Самара - Западное направление".

Он привел данные СМИ, согласно которым, во времена президентства Порошенко этот нефтепровод был фактически отдан Путиным Порошенко в обмен на сохранение его завода в оккупированном Крыму. Именно из-за этих обстоятельств против экс-президента открыто и ведется уголовное производство.

"Поэтому, когда Петр Алексеевич в следующий раз попытается использовать успехи Сил обороны, ему стоит вспомнить, как он помог Путину подготовить российскую армию к войне против Украины", - резюмировал военный.