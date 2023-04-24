Порошенко звернувся до союзників: дайте Україні не десятки, а тисячі танків

"Зброя - найвищий пріоритет. Ми повинні разом розуміти, що це не просто постачання зброї чи допомога Україні - ні, це інвестиції в європейську безпеку, у вашу безпеку. І ми маємо перевести європейську та світову економіку на військові рейки", - заявив Порошенко.

Він також закликав пришвидшити переговори про постачання боєприпасів в Україну, щоб виробляти більше боєприпасів.

"Нам потрібна зброя, потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібен реактивний винищувач. Чому? Тому що зараз росія починає використовувати плануючі бомби, які летять на 30 км потужністю 1000 кілограмів. Ніщо не захистить від цих бомб. Тільки якщо у вас є реактивний винищувач, що не дозволить росії досягти відстані", - додає Порошенко.

"Всі ненавидять ідею замороженої війни. Як нам уникнути замороженої війни? Більше зброї, більше боєприпасів для українських Збройних Сил – нічого іншого не існує", - резюмував політик.