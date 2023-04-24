Порошенко обратился к союзникам: дайте Украине не десятки, а тысячи танков

"Оружие - самый высокий приоритет. Мы должны вместе понимать, что это не просто поставка оружия или помощь Украине - нет, это инвестиции в европейскую безопасность, в вашу безопасность. И мы должны перевести европейскую и мировую экономику на военные рельсы", - заявил Порошенко.

Он также призвал ускорить переговоры по поставкам боеприпасов в Украину, чтобы производить больше боеприпасов.

"Нам нужно оружие, нужна противовоздушная оборона. Нам нужен реактивный истребитель. Почему? Потому что сейчас россия начинает использовать планирующие бомбы, летящие на 30 км мощностью 1000 килограммов. Ничто не защитит от этих бомб. Только если у вас есть реактивный истребитель, что не позволит России достичь расстояния", - добавляет Порошенко.

"Все ненавидят идею замороженной войны. Как нам избежать замороженной войны? Больше оружия, больше боеприпасов для украинских Вооруженных сил - ничего другого не существует", - резюмировал политик.