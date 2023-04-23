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Німецький генерал закликав уряд передати Україні винищувачі F-16

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Неділя 23 квітня 2023 18:09
Німецький генерал закликав уряд передати Україні винищувачі F-16 Фото: Ерхард Бюлер (atlanticcouncil.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччині слід передати Україні бойову авіацію, щоб країна могла забезпечити свою безпеку у довгостроковій перспективі.

Таку думку висловив генерал у відставці, колишній командувач сил KFOR Ерхард Бюлер в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Генерал вважає уряд Німеччини безпосередньо відповідальним за погане оснащення українських військових. Він заявив, що країна дуже пізно ухвалила рішення про постачання озброєння, тому Україна досі зазнає нестачі сучасної техніки.

Бюлер також зазначив, що німецькі чиновники повинні якнайшвидше відповідати на запити української сторони і передавати не лише боєприпаси для ППО, а й бойову авіацію, як американські винищувачі F-16, які "є у великій кількості по всьому світу".

"F16 - це лише один і прикладів. Сенс у тому, щоб поставити українців у становище, при якому вони самі зможуть забезпечити безпеку своєї країни в довгостроковій перспективі", - сказав генерал.

Нагадаємо, нещодавно у Бундестазі виключили постачання Україні винищувачів. F-16.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 триває.

Додамо, що Україні хоче отримати від партнерів саме F-16 через їхню багатофункціональність.

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