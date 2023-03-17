ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко знову їде на Схід із дефіцитною технікою для кількох бригад

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 19:49
Порошенко знову їде на Схід із дефіцитною технікою для кількох бригад Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами зібрав нову партію техніки для військових, яку завтра відвезе на східний фронт. На передову повезуть генератори, монітори, планшети, дрони, автомобільні радіостанції, акумулятори, зарядні пристрої, термінали Starlink та іншу техніку на близько 6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"На Сході зараз вирішується доля не просто України, Європи, а й всього світу. Або переможе вільний світ, або переможе диктатура. І саме українські герої борються за цей вільний світ. А ми їм допомагаємо", - написав Порошенко.

Порошенко знову їде на Схід із дефіцитною технікою для кількох бригад

За його словами, вантаж поїде до артилеристів, десантників, моторизованих бригад.

"І такі масштабні збори у нас кожного дня, бо ви знов і знову скидаєте донати у фонд ГО "Справа громад", а ми з Мариною та Фондом Порошенка традиційно подвоюємо суму. Це - ваш з нами внесок в контрнаступ", - додав Політик.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 17 березня, засідання Ставки, під час якої було обговорено перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати