Порошенко снова едет на Восток с дефицитной техникой для нескольких бригад

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами собрал новую партию техники для военных, которую завтра увезет на восточный фронт. На передовую повезут генераторы, мониторы, планшеты, дроны, автомобильные радиостанции, аккумуляторы, зарядные устройства, терминалы Starlink и другую технику около 6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"На Востоке сейчас решается судьба не просто Украины, Европы, но и всего мира. Или победит свободный мир или победит диктатура. И именно украинские герои борются за этот свободный мир. А мы им помогаем", - написал Порошенко.

По его словам, груз поедет к артиллеристам, десантникам, моторизованным бригадам.