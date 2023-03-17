ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко снова едет на Восток с дефицитной техникой для нескольких бригад

Новина українською →
Пятница 17 марта 2023 19:49
Порошенко снова едет на Восток с дефицитной техникой для нескольких бригад Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами собрал новую партию техники для военных, которую завтра увезет на восточный фронт. На передовую повезут генераторы, мониторы, планшеты, дроны, автомобильные радиостанции, аккумуляторы, зарядные устройства, терминалы Starlink и другую технику около 6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"На Востоке сейчас решается судьба не просто Украины, Европы, но и всего мира. Или победит свободный мир или победит диктатура. И именно украинские герои борются за этот свободный мир. А мы им помогаем", - написал Порошенко.

Порошенко снова едет на Восток с дефицитной техникой для нескольких бригад

По его словам, груз поедет к артиллеристам, десантникам, моторизованным бригадам.

"И такое масштабное собрание у нас каждый день, потому что вы снова и снова сбрасываете донаты в фонд ОО "Справа общин", а мы с Мариной и Фондом Порошенко традиционно удваиваем сумму. Это - ваш с нами вклад в контрнаступление", - добавил Политик.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 17 марта, заседание Ставки, в ходе которого было обсуждено ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить