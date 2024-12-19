Порошенко зіграв на стороні Бойка у відкликанні його з комітету, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар політичного експерта Петра Олещука.

"Вони плідно співпрацювали в одному уряді Азарова часів Януковича. Обидва були гарними колегами. Порошенко – міністром економіки, а Бойко – міністром енергетики. Потім Бойко разом з Порошенком крокували пліч-о-пліч всю каденцію Петра Олексійовича: обидва тисли руку та обнімали Путіна; обидва працювали з Росією або на Росію; обидва є антилідерами народних симпатій – згідно з різними соцдослідженнями, більше українці ненавидять лише росіян", - наголошує експерт.

Він також розповів про регулярну появу Бойка на телеканалі "Прямий", який належить Порошенку.

"Бойко був частим гостем на каналі Порошенка "Прямий". Він там фактично прописався. Порошенко підтримав Бойка, бо їх багато чого пов’язує, в тому числі з Росією", - додає експерт.

Він також нагадав, що провалили перше голосування за виключення Бойка з комітету ВР саме ті, хто голосніше всіх підтримав це рішення.

"40% фракції Петра Порошенка "ЄС" не підтримала відкликання з комітету адепта руського міра. Сам Петро Олексійович спочатку розпинався за трибуною за відкликання Бойка а, коли справа дійшла до діла – за відкликання Бойка не голосував. Майже половина фракції "Євросолідарність" теж врятувала екс-лідера ОПЗЖ від вигнання з комітету", - написав Олещук.

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, нардепи другої спроби після розголосу і все-таки підтримали відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Днем раніше, 18 грудня, Верховна Рада провалила голосування за постанову про виключення народного депутата Юрія Бойка з комітету. Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що за дивним збігом обставин не голосували якраз ті, хто найдужче кричали про "зраду". Зокрема, не було голови фракції "Європейська солідарність" Порошенка, хоча перед цим на засіданні він був.

Раніше повідомлялось, що Порошенко, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та ще 20 нардепів увійшли до антирейтингу депутатів-прогульників, які пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді.

Згідно з аналітикою, найбільше голосувань проігнорували нардепи-втікачі з ОПЗЖ. Більшість з них обігнав лише очільник "Євросолідарності" Петро Порошенко, який пропустив понад 65% голосувань парламенту.