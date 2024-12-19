Порошенко сыграл на стороне Бойко в отзыве его из комитета, - эксперт

Несмотря на публичную критику и требования отозвать нардепа Юрия Бойко из парламентского комитета, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на самом деле своими действиями фактически поддержал его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий политического эксперта Петра Олещука.

"Они плодотворно сотрудничали в одном правительстве Азарова времен Януковича. Оба были хорошими коллегами. Порошенко - министром экономики, а Бойко - министром энергетики. Затем Бойко вместе с Порошенко шагали бок о бок всю каденцию Петра Алексеевича: оба жали руку и обнимали Путина; оба работали с Россией или на Россию; оба являются антилидерами народных симпатий - согласно различным социсследованиям, больше украинцы ненавидят только россиян", - отмечает эксперт.

Он также рассказал о регулярном появлении Бойко на телеканале "Прямой", который принадлежит Порошенко.

"Бойко был частым гостем на канале Порошенко "Прямой". Он там фактически прописался. Порошенко поддержал Бойко, потому что их многое связывает, в том числе с Россией", - добавляет эксперт.

Он также напомнил, что провалили первое голосование за исключение Бойко из комитета ВР именно те, кто громче всех поддержал это решение.

"40% фракции Петра Порошенко "ЕС" не поддержала отзыв из комитета адепта русского мира. Сам Петр Алексеевич сначала распинался за трибуной за отзыв Бойко а, когда дело дошло до дела - за отзыв Бойко не голосовал. Почти половина фракции "Евросолидарность" тоже спасла экс-лидера ОПЗЖ от изгнания из комитета", - написал Олещук.

Напомним, в четверг, 19 декабря, нардепы со второй попытки после огласки и все-таки поддержали отзыв Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Днем ранее, 18 декабря, Верховная Рада провалила голосование за постановление об исключении народного депутата Юрия Бойко из комитета. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по странному стечению обстоятельств не голосовали как раз те, кто больше всего кричали о "зраде". В частности, не было председателя фракции "Европейская солидарность" Порошенко, хотя перед этим на заседании он был.

Ранее сообщалось, что Порошенко, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и еще 20 нардепов вошли в антирейтинг депутатов-прогульщиков, которые пропустили более 50% голосований в Верховной Раде.

Согласно аналитике, больше всего голосований проигнорировали нардепы-беглецы из ОПЗЖ. Большинство из них обогнал только глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, который пропустил более 65% голосований парламента.