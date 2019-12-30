У Порошенко заявили о неравноправном обмене на условиях Москвы

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Партия Порошенко также поздравила всех освобожденных с оккупированных территорий

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко считает, что договоренности нормандской встречи в Париже, по итогам которой был объявлен обмен "всех на всех", или хотя бы "всех установленных на всех установленных", были грубо нарушены Российской Федерацией и полностью контролируемыми ею боевиками. Об этом говорится в заявлении политсилы.

Партия поздравила всех освобожденных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто боролся с оккупационным режимом.

При этом в заявлении отмечается, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его "прихоти".

"Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках задержанных в оккупированном Крыму и на Донбассе. Участники переговорной группы от Украины уже заявили, что на Донбассе остались сотни заложников. О каком обмене "всех на всех" или "всех установленных" тогда идет речь? На обмен должны быть задействованы только граждане, непосредственно причастные к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые подорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году", - говорится в заявлении.

Как отметили у Порошенко, все эти преступления произошли еще до начала войны на Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию.

"Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украину требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более чем 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля", - говорится в заявлении.

В "ЕС" считают, что сегодня "бывшие соратники Януковича, интегрированные в новую власть, уже открыто хвастаются, что с начала президентства Зеленского освобождены от уголовной ответственности все, кто был причастен к преступлениям Майдана".

"Более того, они обещают полный реванш и призывают к "охоте" на майдановцев, волонтеров и участников АТО. Мы не видим никакой реакции действующей власти на угрозы в сторону родственников Небесной сотни и их адвокатов, о которых они публично заявили", - отметили в политсиле.

У Порошенко считают, что "сдача" переговорных позиций командой Зеленского – это продолжение сомнительной политики по усмирению агрессора.

"Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах", - говорится в заявлении.

В партии Порошенко уверены, что подобная политика нынешней власти является недопустимой: "Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора".