ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Порошенка заявили про нерівноправний обмін на умовах Москви

Новини » Політика     30.12.2019 - 15:43
У Порошенка заявили про нерівноправний обмін на умовах Москви
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Партія Порошенка також привітала всіх звільнених з окупованих територій

Партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка вважає, що домовленості нормандської зустрічі в Парижі, за підсумками якої було оголошено про обмін "всіх на всіх", або бодай "всіх встановлених на всіх встановлених", були грубо порушені Російською Федерацією і повністю контрольованими нею бойовиками. Про це йдеться у заяві політсили.

Партія привітала всіх звільнених з окупованих територій заручників і полонених, військових і цивільних, журналістів, тих, хто боровся з окупаційним режимом.

При цьому в заяві наголошується, що це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його "забаганки".

"Росія не звільнила жодного представника кримських татар і політв’язнів Кремля з російських в’язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі. Учасники переговорної групи від України вже заявили, що на Донбасі залишилися сотні заручників. Про який обмін "всіх на всіх" або "всіх встановлених" тоді йде мова? До обміну мали бути задіяні лише громадяни, безпосередньо причетні до бойових дій на сході країни, але під диктат російської сторони були звільнені терористи-убивці, які підірвали мирну ходу громадян у Харкові, та бійці "Беркуту", обвинувачені у розстрілах під час Революції гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані у 2014 році", - йдеться у заяві.

Як зазначили у Порошенка, всі ці злочини відбулися ще до початку війни на Донбасі і ці злочинці апріорі не підпадали під дії мінських угод чи амністію.

"Москва і контрольовані нею бойовики всі ці роки шантажували Україну вимогою видати терористів і бійців "Беркуту", але команда Порошенка не піддавалася на цей тиск й змогла знайти та звільнити більш ніж 3000 наших громадян, які перебували в полоні, без виконання неприпустимих забаганок Кремля", - йдеться у заяві.

У "ЄС" вважають, що сьогодні "колишні поплічники Януковича, інтегровані в нову владу, вже відкрито хизуються, що від початку президентства Зеленського звільнені від кримінальної відповідальності усі, хто був причетний до злочинів Майдану".

"Більше того, вони обіцяють повний реванш і закликають до "полювання" на майданівців, волонтерів та учасників АТО. Ми не бачимо жодної реакції чинної влади на погрози у бік родичів Небесної сотні і їхніх адвокатів, про які вони публічно заявили", - зазначили у політсилі.

У Порошенка вважають, що "здача" переговорних позицій командою Зеленського – це продовження сумнівної політики по замиренню агресора.

"Частиною цієї безперервної і небезпечної політики є відмова України від судових позовів у газових питаннях, видача Росії важливого свідка у справі збитого малайзійського лайнера МН17, що ускладнює притягнення Російської Федерації до відповідальності у міжнародних судах", - йдеться у заяві.

В партії Порошенка впевнені, що подібна політика нинішньої влади є неприпустимою: "Вона не лише підриває міжнародні позиції України, а й заохочує подальші злочинні дії країни-агресора".

У Кремлі заявили, що Путін використовує свій авторитет для обміну полоненими У РФ заявили про плани продовжити роботу з обміну полоненими у 2020 році
Новини України Порошенко Петрообмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся