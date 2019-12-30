У Порошенка заявили про нерівноправний обмін на умовах Москви

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Партія Порошенка також привітала всіх звільнених з окупованих територій

Партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка вважає, що домовленості нормандської зустрічі в Парижі, за підсумками якої було оголошено про обмін "всіх на всіх", або бодай "всіх встановлених на всіх встановлених", були грубо порушені Російською Федерацією і повністю контрольованими нею бойовиками. Про це йдеться у заяві політсили.

Партія привітала всіх звільнених з окупованих територій заручників і полонених, військових і цивільних, журналістів, тих, хто боровся з окупаційним режимом.

При цьому в заяві наголошується, що це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його "забаганки".

"Росія не звільнила жодного представника кримських татар і політв’язнів Кремля з російських в’язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі. Учасники переговорної групи від України вже заявили, що на Донбасі залишилися сотні заручників. Про який обмін "всіх на всіх" або "всіх встановлених" тоді йде мова? До обміну мали бути задіяні лише громадяни, безпосередньо причетні до бойових дій на сході країни, але під диктат російської сторони були звільнені терористи-убивці, які підірвали мирну ходу громадян у Харкові, та бійці "Беркуту", обвинувачені у розстрілах під час Революції гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані у 2014 році", - йдеться у заяві.

Як зазначили у Порошенка, всі ці злочини відбулися ще до початку війни на Донбасі і ці злочинці апріорі не підпадали під дії мінських угод чи амністію.

"Москва і контрольовані нею бойовики всі ці роки шантажували Україну вимогою видати терористів і бійців "Беркуту", але команда Порошенка не піддавалася на цей тиск й змогла знайти та звільнити більш ніж 3000 наших громадян, які перебували в полоні, без виконання неприпустимих забаганок Кремля", - йдеться у заяві.

У "ЄС" вважають, що сьогодні "колишні поплічники Януковича, інтегровані в нову владу, вже відкрито хизуються, що від початку президентства Зеленського звільнені від кримінальної відповідальності усі, хто був причетний до злочинів Майдану".

"Більше того, вони обіцяють повний реванш і закликають до "полювання" на майданівців, волонтерів та учасників АТО. Ми не бачимо жодної реакції чинної влади на погрози у бік родичів Небесної сотні і їхніх адвокатів, про які вони публічно заявили", - зазначили у політсилі.

У Порошенка вважають, що "здача" переговорних позицій командою Зеленського – це продовження сумнівної політики по замиренню агресора.

"Частиною цієї безперервної і небезпечної політики є відмова України від судових позовів у газових питаннях, видача Росії важливого свідка у справі збитого малайзійського лайнера МН17, що ускладнює притягнення Російської Федерації до відповідальності у міжнародних судах", - йдеться у заяві.

В партії Порошенка впевнені, що подібна політика нинішньої влади є неприпустимою: "Вона не лише підриває міжнародні позиції України, а й заохочує подальші злочинні дії країни-агресора".