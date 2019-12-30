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Лутковская не поддерживает разглашение имен освобожденных во время обмена

Новости » Общество     30.12.2019 - 15:29
Лутковская не поддерживает разглашение имен освобожденных во время обмена
Фото: Валерия Лутковская (ombudsman.gov.ua)

Она не готова назвать полный список освобожденных в рамках обмена

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская выступила против публикации полного списка лиц, которых государство отдало в обмен на освобождение 76 украинцев из плена боевиков "Л/ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее словам, задержанные, которых обменяла Украина, не успели дать разрешение на публикацию персональных данных.

"А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!" - ответила Лутковская на вопрос о полном списке людей, которых Украина отдала российской стороне в обмен на освобождение пленных украинских граждан.

Законодательство Украины дает право на разглашение информации с ограниченным доступом, если она представляет значительный общественный интерес.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Позже сообщили, что Украина будет продолжать переговоры об возвращение домой еще 300 человек. Как сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, вопрос будет обсуждаться в Минске.

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Новости Украины обмен пленнымиВалерия Лутковская
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