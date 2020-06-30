Порошенко заявил, что его не запугать расследованиями и судом

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко подчеркивает, это попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулось государство

Петр Порошенко заявил, что не боится ни расследований, ни суда, а испытания, которые встали перед Украиной в 2014-2015 годах, были значительно тяжелее, чем политические преследования, устроенные властью сейчас.

Об этом Порошенко заявил в интервью Янине Соколовой.

"Нарушения более двух десятков уголовных производств - это следствие фобий Зеленского, которые умело использует его окружения, чтобы замаскировать провалы в управлении государством", - заявил Порошенко.

По его словам, это попытка власти спрятаться и отвлечь внимание за "дымовой завесой".

"Мне очень понравилась аналогия, которая есть: что компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле и начал очень быстро крутиться и показывать для него неправильное направление. Враг у Украины один, и этот враг - страна-агрессор. И страна должна объединиться для того, чтобы дать отпор. А когда магнитные бури постоянно переключать направления войны, то действия власти являются чрезвычайно неэффективными", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что кроме него, давление также оказывается в адрес Софии Федины, Татьяны Чорновол, Маруси Зверобой.

"Это прямая дискредитация Украины. Так проблемы не решишь. Это месть мелких людей с мелкими делами. Ничтожных. Он считает, что главные проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то сценарии вражеские внутри страны, которые он связывает исключительно с моим именем", - заявил Порошенко.

Порошенко подчеркивает, это попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство, попытки вместо хлеба людям дать поп-корн. И попытаться спасти падающий рейтинг путем шоу.

"Потому что они считают, что шоу они делать умеют. Но отсутствие верховенства права, преследования политических оппонентов дискредитирует Украину по всему миру. Меня не запугать. Я проходил и не такое. Я проходил гораздо более жесткие испытания за эти пять президентских лет. В том числе и в 2014, и 2015 годах. Это не самое худшее испытание", - подчеркнул Порошенко.

Он в очередной раз призвал власть объединить усилия для спасения Украины, главный враг находится в Кремле.

"Владимир Александрович, я очень люблю Украину. Поскольку вы президент Украины, в том числе через это я вам точно не враг. И сейчас при вызовах экономики, которая пикирует, при вызовах возможной угрозы резкого обострения агрессии, при вызовах пандемии, при вызовах отката реформ, разрушения мировой коалиции в поддержку Украины - от президента страна нуждается, чтобы объединились все ресурсы, все силы, потому что надо спасать государство", - подчеркнул "ЕС".

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина