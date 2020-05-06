Порошенко: завтра парламент должен принять закон о страховании медиков

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, что нельзя заменить страхование болезни врачей на коронавирус лишь случаями инвалидности

Законопроект о страховании медработников на случай заболевания коронавирусом должен быть принят на внеочередном заседании парламента 7 мая, и президент должен его немедленно подписать. Об этом сообщил автор законопроекта, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на заседании профильного парламентского комитета, передает РБК-Украина.

"Хочу подчеркнуть, что за прошедшие сутки заболело еще 72 медицинских работников. Перед тем сообщалось, что на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 14 медиков. 18 медиков, к сожалению, умерли. Это цена промедления с принятием закона, который мы сегодня рассматриваем, потому что медики являются незащищенными, они не получили обещанных 300% поправок, которые мы с вами приняли во время принятия бюджета. Сегодня это признала и власть, и министр", - сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что альтернативный законопроект, который подали "Слуги народа", предусматривает выплату медицинскому работнику или в случае смерти, либо в случае наступления инвалидности. По его мнению, такое предложение неприемлемо, поскольку в мировой практике не зафиксированы случаи инвалидности от коронавируса.

"Я сегодня переговорил с ведущими инфекционными врачами, с главным санитарным врачом и пообщался с иностранными специалистами. Хочу вам подчеркнуть, что ни один из всех заболевших – не только врачей, ни один не получил инвалидность. Коронавирус не влечет за собой инвалидность. Это может быть только как следствие каких-либо сопровождающих болезней", - сообщил Порошенко.

Порошенко убежден, что нельзя заменить страхование болезни врачей на коронавирус лишь случаями инвалидности.

"Мы должны защитить врачей. Еще раз подчеркиваю - речь идет не об авторстве и не о политических дивидендах", - добавил политик.

Порошенко настаивает, что закон должен быть ретроспективным, то есть страховые выплаты должны распространяться и на те случаи заболевания и смерти медработников, которые случились с начала эпидемии.

Напомним, по официальной информации по состоянию на 6 мая из 13184 подтвержденных случаев коронавируса 2551 заболевший медик.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.