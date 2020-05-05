Порошенко призвал парламент поддержать законопроекты о социальной защите медиков

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко передал руководству парламента подписные листы за внеочередное заседание

Украинские медики, которые работают с COVID 19, должны получить обещанную властями доплату в 300% уже за апрель и должны быть застрахованы от коронавируса. Об этом заявил лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы проголосовали, в том числе при подготовке пакета законопроектов по коронавирусу, кардинальное увеличение заработной платы врачам. До 300% увеличивается зарплата всем медицинским работникам, которые работают в опасности коронавируса. По состоянию на сейчас, когда прошел уже месяц, врачи все еще не дождались увеличения заработной платы, врачи все еще работают почти бесплатно. Мы считаем неприемлемым, когда в этой преступной бездеятельности обвиняют или местного самоуправления, или общественных активистов", - сказал Порошенко.

Он в очередной раз напомнил, что "Европейская солидарность" требует застраховать медиков на случай инфицирования коронавірусною инфекцией, и этот законопроект должен быть одним из приоритетных на внеочередном заседании.

"Врачи должны страховаться, так же как и солдаты на фронте. И в случае, если врач заболел, выполняя свои обязанности, то страховая сумма составляет не менее 200 тысяч гривен. Если будут смертельные случаи среди врачей, семья должна получить не менее 1,5 миллиона гривен", - добавил Порошенко.

Он сообщил, что после регистрации инициативы депутатов в течение 72 часов должно быть принято решение о внеочередном заседании.

"Сейчас я иду в Верховную Раду, будет встреча с руководством Верховной Рады, техническая работа будет сделана для соответствующей регистрации. Включается согласно законодательству 72 часа, в течение которых должна быть созвана внеочередная сессия. Внеочередная сессия должна быть созвана именно на этой неделе, потому что каждый день влечет за собой от 60 до 100 случаев заболевания врачей", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что еще один неотложный законопроект, который должен быть принят на внеочередном заседании - о массовом тестировании.

"Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на сто тысяч населения. Это категорически неприемлемо. Нам больше месяца назад обещали, что в страну привезено 2 миллиона тестов, а тестировано чуть более 100 тысяч человек. Это или преступная бездеятельность, или одурачивания людей", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Верховной рады по требованию 157 парламентариев. Он отметил, что в ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.