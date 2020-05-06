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Порошенко: завтра парламент має ухвалити закон про страхування медиків

Новини » Політика     06.05.2020 - 21:03
Порошенко: завтра парламент має ухвалити закон про страхування медиків
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, що не можна замінити страхування хвороби лікарів на коронавірус лише випадками інвалідності

Законопроект про страхування медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус має бути ухвалений на позачерговому засіданні парламенту 7 травня, й президент має його негайно підписати. Про це повідомив автор законопроекту, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко на засіданні профільного парламентського комітету, передає РБК-Україна.

"Хочу наголосити, що за минулу добу захворіло ще 72 медичних працівників. Перед тим повідомлялося, що на апаратах ШВЛ зараз перебувають 14 медиків. 18 медиків, на жаль, померли. Це ціна зволікання з ухваленням закону, який ми сьогодні розглядаємо, бо медики є незахищені, вони не отримали обіцяних 300% поправок, які ми з вами прийняли під час ухвалення бюджету. Сьогодні це визнала і влада, і міністр", - сказав Порошенко.

Порошенко додав, що альтернативний законопроект, який подали "Слуги народу", передбачає виплату медичному працівнику або у випадку смерті, або у випадку настання інвалідності. На його думку, така пропозиція неприйнятна, оскільки у світовій практиці не зафіксовані випадки інвалідності від коронавірусу.

"Я сьогодні переговорив з провідними інфекційними лікарями, з головним санітарним лікарем і поспілкувався з іноземними фахівцями. Хочу вам наголосити, що жоден з усіх захворілих – не лише лікарів, жоден не отримав інвалідність. Коронавірус не тягне за собою інвалідність. Це може бути лише як наслідок якихось супроводжуючих хвороб", - повідомив Порошенко.

Порошенко переконаний, що не можна замінити страхування хвороби лікарів на коронавірус лише випадками інвалідності.

"Ми маємо захистити лікарів. Ще раз наголошую – йдеться не про авторство і не про політичні дивіденди", - додав політик.

Порошенко наполягає, що закон має бути ретроспективним, тобто страхові виплати мають поширюватися і на ті випадки захворювання та смерті медпрацівників, які трапились з початку епідемії.

Нагадаємо, за офіційною інформацією станом на 6 травня з 13184 підтверджених випадків коронавірусу 2551 захворілий медик.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.

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