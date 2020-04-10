Порошенко призывает ввести страхование для врачей

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

"Европейская солидарность" будет требовать рассмотреть этот вопрос на ближайшем внеочередном заседании Рады

Власть обязана ввести страхование медицинских работников на случай их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции. Об этом написал на своей странице в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Порошенко предложил, чтобы размер страховых выплат был приравнен к размеру выплат военным, находящимся на фронте.

"В Украине уже более сотни инфицированных врачей. Ситуация требует немедленного тестирования всех медицинских работников тестами ПЦР для выявления всех инфицированных и оказания помощи. Поставка защитных костюмов, халатов, масок, очков, перчаток вынуждены взять на себя волонтеры, благотворительные организации и оппозиционные политические силы. Обеспечением защиты врачей занимается и Фонд Порошенко и корпорация Roshen", - написал Порошенко.

По его словам, это не снимает ответственности с государства гарантировать врачам безопасные условия работы.

"Поскольку власть не смогла обеспечить врачей элементарным защитой, в Украине должно быть предусмотрено страхование медицинских работников и соответствующие выплаты в случае инфицирования или не дай Бог смерти от осложнений коронавирусной болезни. Врачи сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией. И поэтому считаю справедливым, если размер этих выплат будет приравнен к размеру страхового возмещения для бойцов ВСУ, которые находятся на передовой и защищают Украину от российской агрессии , - добавил Порошенко.

В случае смерти медицинского работника из-за инфицирования COVID 19 при исполнении служебных обязанностей, отмечает Порошенко, страховая сумма должна составлять 750 прожиточных минимумов - сейчас это более полутора миллиона гривен.

"В случае выявления заболевания коронавирусной инфекцией - 50 прожиточных минимумов (100 000 грн)." Европейская солидарность "будет требовать рассмотреть вопрос о назначении страховых выплат медицинским работникам на ближайшем внеочередном заседании Верховной Рады", - резюмирует Порошенко.

Напомним, в Кировоградской области коронавирусом заразились 20 медицинских работников. При этом в шести заболевания подтвердили 7 апреля.

Отмечается, что медицинские работники, заразившиеся коронавирусом, не работают в одной больнице, а часть из них могли заразиться во внерабочее время.