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Порошенко засудив позицію МОК щодо РФ: приїдьте в Бучу й обговоріть там "олімпійські ідеали"

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити до змагань російських та білоруських спортсменів шокує всіх, хто знає про злочини держави-агресора на території України. Члені МОК мають приїхати в Бучу, щоб переконатись - Росія несумісна з принципами олімпійського спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в ефірі польського телеканалу Polsat News.

"Я був шокований цією реакцією. Я декілька разів зустрічався з Міжнародним олімпійським комітетом, я уявити собі не міг, щоб олімпійський рух був задіяний у підтримці агресора. Безумовно, що ми засмучені цим рішенням, яке демонструє таку умиротворюючу позицію щодо російського агресора", - заявив Порошенко.

Він також запросив членів Міжнародного олімпійського комітету провести засідання МОК в Бучі. Подивитись в очі тим, хто втратив своїх близьких, сходити на цвинтар, подивитися розбомблені церкви, заїхати в Бородянку, де великі багатоквартирні будинки були знищені ударами російських ракет. І

"Цивілізований світ має бойкотувати ті змагання, в яких беруть участь російські і білоруські спортсмени. Не можна показувати business as usual. Світ інший. Друга пропозиція - треба діяти рішуче. Я хочу звернутися до президента Франції Емануеля Макрона, якого я дуже добре знаю і з яким ми дуже багато попрацювали разом, до французького уряду і парламенту, вийти з ініціативою не видавати візи російським і білоруським делегаціям. Або анулювати вже існуючі візи росіянам і білорусам, які хочуть не помічати крові і життів десятків тисяч українців. Вони або своєю безпосередньою участю, або голосуванням за путіна і мовчазним сприйняттям долучені до геноциду проти України і українців", - наголосив Порошенко.

Тим часом президент МОК Бах анонсував розгляд питання участІ атлетів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх-2024. Керована німцем організація поспішати не буде та відклала тему мінімум до літа.

До слова, раніше Міжнародний союз біатлоністів виключив повернення Росії в осяжній перспективі.

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Петро Порошенко