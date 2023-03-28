Глава Міжнародного союзу біатлоністів оцінив імовірність повернення Росії
Питання щодо повернення білоруських і російських спортсменів у світовий біатлон на порядку денному Міжнародного союзу біатлоністів наразі немає.
Про це заявив президент організації Олле Далін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Шведський функціонер під час відвідин України запевнив, що повернення РФ і Білорусі на міжнародну арену прямо залежить від продовження війни. На цей момент Міжнародний союз біатлоністів навіть не розглядає можливості відновлення прав російських і білоруських спортсменів.
"Все залежить від того, як зміниться ситуація тут із війною. Є рішення конгресу дотримуватися відсторонення, допоки ситуація не зміниться. Питання про повернення ми навіть не розглядаємо зараз. Зараз із ними є неофіційні контакти. Це природньо, що вони хочуть повернутися", – пояснив Далін.
Керівна організація світового біатлону стала послідовним прихильником ідеї про заборону атлетам із РФ і Білорусі змагатися на міжнародному рівні в умовах агресії проти України. У вересні тотальна більшість членів союзу підтримала відсторонення обох країн до кінця війни. Тамтешні біатлоністи змагаються між собою у т. зв. Кубку Співдружності.
Раніше УЄФА зібрався розглянути заклик групи депутатів Європарламенту щодо дискваліфікації Білорусі з відбору до Євро-2024. На відміну від Росії, білоруська збірна стартувала в кваліфікації до континентальної першості. Єдиним обмеженням для неї залишається проведення домашніх матчів на нейтральних полях.
До слова, раніше МОК придумав план із одночасними допусками та обмеженнями для спортсменів із Росії та Білорусі.
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