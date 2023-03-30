Глава МОК розповів, коли комітет розгляне участь росіян в Олімпійських іграх-2024

Рішення про участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі буде ухвалено не раніше, ніж за рік до початку змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента МОК Томаса Баха під час пресконференції .

"Рішення про участь спортсменів із Росії та Білорусі буде безумовно прийнято після того, як до Олімпійських ігор залишиться рік", - сказав Бах.

Він також зазначив, що Міжнародний олімпійський комітет попросив військових експертів встановити критерії визначення спортсменів, які перебувають на службі у військових структурах РФ.

"Як ми й позначили у своїх рекомендаціях, стежитимемо за їх виконанням, це складне питання. І сьогодні Асоціація міжнародних федерацій літніх олімпійських видів спорту підтвердила, що вона готова допомагати та координувати роботу з міжнародними федераціями, щоб усе було зроблено належним чином. Ми ж стежитимемо за ситуацією, після цього ухвалимо рішення", - додав президент МОК.

Зазначимо, Олімпійські ігри пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.