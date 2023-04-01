Порошенко осудил позицию МОК относительно РФ: приезжайте в Бучу и обсудите там "олимпийские идеалы"

Решение Международного олимпийского комитета допустить в соревнованиях российских и белорусских спортсменов шокирует всех, кто знает о преступлениях государства-агрессора на территории Украины. Члены МОК должны приехать в Бучу, чтобы убедиться, что Россия несовместима с принципами олимпийского спорта.

"Я был шокирован этой реакцией. Я несколько раз встречался с Международным олимпийским комитетом, я представить себе не мог, чтобы олимпийское движение было задействовано в поддержке агрессора. Безусловно, что мы расстроены этим решением, демонстрирующим такую умиротворяющую позицию по отношению к российскому агрессору" заявил Порошенко.

Он также пригласил членов Международного олимпийского комитета провести заседание МОК в Буче. Посмотреть в глаза потерявшим своих близких, сходить на кладбище, посмотреть разбомбленные церкви, заехать в Бородянку, где большие многоквартирные дома были уничтожены ударами российских ракет. И

"Цивилизованный мир должен бойкотировать те соревнования, в которых принимают участие российские и белорусские спортсмены. Нельзя показывать business as usual. Мир другой. Второе предложение - надо действовать решительно. Я хочу обратиться к президенту Франции Эмануэлю Макрону, которого я очень хорошо знаю, и с которым мы очень много поработали вместе, во французское правительство и парламент, выйти с инициативой не выдавать визы российским и белорусским делегациям, или аннулировать уже существующие визы россиянам и белорусам, которые хотят не замечать крови и жизней десятков тысяч украинцев. или голосованием за путина и молчаливым восприятием вовлечены в геноцид против Украины и украинцев", - подчеркнул Порошенко.