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Порошенко: закон о языке должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики

Новости » Политика    08.12.2018 - 21:47
Порошенко: закон о языке должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент также отметил развитие книжной продукции в Украине

Законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики с учетом на будущее членство Украины в Евросоюзе, и должен быть лишен конъюнктуры. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления во Львове на торжествах по случаю 150-летия создания общества "Просвита", сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что единственным языком в Украине будет украинский, который "укрепляет единство украинской политической нации", но при этом будет широкий простор для использования других языков.

Порошенко также отметил, что и книжная продукция на украинском языке начала активно развиваться, чему способствовало, в том числе и решение об ограничении ввоза в Украину книг из России.

"Украиноязычные книги и брошюры составляют 78% от общего количества тиражей, издаваемых в Украине. Процент хороший, но общими объемами тиражей я крайне недоволен. По количеству книг на душу населения мы все еще отстаем. В течение ближайших лет правительство обязан исправить эту ситуацию", - добавил президент.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подчеркнем, из редакции под стенограмму было изъято норму о так называемых языковых инспекторах.

После принятия законопроекта в первом чтении спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что перед вторым чтением законопроекта о государственном языке ожидается острая дискуссия.

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