ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Мовний закон" може отримати понад тисячу поправок, - комітет

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 16:13
Фото: засідання ВР (РБК-Україна)
Фото: засідання ВР (РБК-Україна)

У парламентському комітеті пропонують зробити закон "менш агресивним"

У комітеті Верховної ради з питань культури і духовності очікують більше однієї тисячі поправок до прийнятого у першому читанні "мовного закону". Про це у коментарі РБК-Україна повідомив помічник голови комітету Юрій Крайняк.

За його словами, комітет ще не отримав усіх правок до законопроекту 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Є поправки, які  вже подані. Завтра, (23 жовтня, - ред.) останній день подачі поправок народними депутатами. Ці поправки будуть опрацьовуватись комітетом. Ми можемо передбачити, що їх буде багато. Наприклад, коли ми робили закон про кінематографію, який не був таким резонансним, отримали близько 600 поправок. А тут (до законопроекту про українську мову, - ред.) може бути більше тисячі поправок", - сказав Крайняк.

Помічник голови комітету зазначив, що законопроект потребує значного допрацювання до його розгляду у сесійній залі.

"Закон у першому читанні дійсно є не збалансованим. Його можна було б якимось чином зробити десь менш агресивним", - додав він.  

Помічник голови комітету також зазначив, що поки що невідомо, коли комітет зможе зібратись для підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Підкреслимо, з редакції під стенограму було вилучено норму про так званих мовних інспекторів.

Після ухвалення законопроекту в першому читанні  спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що перед другим читанням законопроекту про державну мову очікується гостра дискусія

Сійярто вважає український мовний закон частиною антиугорської кампанії в Україні В Україні з’явиться кримінальна відповідальність за порушення "мовного закону"
Новини України языкукраинский язык Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся