"Мовний закон" може отримати понад тисячу поправок, - комітет

Фото: засідання ВР (РБК-Україна)

У парламентському комітеті пропонують зробити закон "менш агресивним"

У комітеті Верховної ради з питань культури і духовності очікують більше однієї тисячі поправок до прийнятого у першому читанні "мовного закону". Про це у коментарі РБК-Україна повідомив помічник голови комітету Юрій Крайняк.

За його словами, комітет ще не отримав усіх правок до законопроекту 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Є поправки, які вже подані. Завтра, (23 жовтня, - ред.) останній день подачі поправок народними депутатами. Ці поправки будуть опрацьовуватись комітетом. Ми можемо передбачити, що їх буде багато. Наприклад, коли ми робили закон про кінематографію, який не був таким резонансним, отримали близько 600 поправок. А тут (до законопроекту про українську мову, - ред.) може бути більше тисячі поправок", - сказав Крайняк.

Помічник голови комітету зазначив, що законопроект потребує значного допрацювання до його розгляду у сесійній залі.

"Закон у першому читанні дійсно є не збалансованим. Його можна було б якимось чином зробити десь менш агресивним", - додав він.

Помічник голови комітету також зазначив, що поки що невідомо, коли комітет зможе зібратись для підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Підкреслимо, з редакції під стенограму було вилучено норму про так званих мовних інспекторів.

Після ухвалення законопроекту в першому читанні спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що перед другим читанням законопроекту про державну мову очікується гостра дискусія.